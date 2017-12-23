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Политика
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Украина
Политолог Погребинский назвал главу МИД Украины сумасшедшим
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    Политолог Погребинский назвал главу МИД Украины сумасшедшим

    5:30  23 Декабря 2017  /обновлено: 5:30  23 Декабря 2017
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    Политолог Погребинский назвал главу МИД Украины сумасшедшим

    Киев, 23 декабря. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил о том, что глава МИД Украины «говорит совершенно бессмысленные вещи».

    Речь о главе украинской дипломатии, а также о его состоянии зашла в Киеве во время пресс-конференции политолога Погребинского, по словам которого выходит, что раньше Павел Климкин ранее был вполне разумным человеком.

    «Был вполне разумный интеллигентный человек. Но такую чушь, которую он регулярно несет, нельзя даже специально придумать. Может, сейчас какая-то особо тяжелая ситуация?», — удивляется политолог.

    Как далее высказался Михаил Погребинский, то, что сейчас происходит во внешнеполитическом ведомстве - «апофеоз сегодняшней украинской дипломатии», добавив, что это грустная ситуация.

    «Это при том, что я не считаю его членом коррумпированной команды. Он отдельно стоит, просто вписался и теперь вынужден работать по какой-то странной программе, заставляющей человека говорить совершенно бессмысленные вещи», — цитирует Погребинского «ПолитНавигатор».

    Политолог Погребинский назвал главу МИД Украины сумасшедшим

    Напомним, что на днях глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Европу, как «олицетворение добра», бороться с Россией, которая якобы «ведет гибридную войну против Киева на Западе».
     

    Автор: Константин Терехов
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    #киев #украина #павел климкин #мид украины #михаил погребинский
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