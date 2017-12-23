О поставках на Украину «оборонительного вооружения» заявили в Госдепе

Вашингтон, 23 декабря. Соединенные Штаты Америки приняли решение о поставках на Украину оборонительного оружия.

Об этом сообщила общественности представитель государственного департамента Хезер Науэрт, заявив, что «помощь Вашингтона носит исключительно оборонительный характер».

«США приняли решение предоставить Украине продвинутые оборонительные средства в рамках наших усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине укрепить обороноспособность в долгосрочной перспективе, защитить суверенитет, территориальную целостность и сдержать последующую агрессию», — говорится также в заявлении.

Напомним, что в рамках подписанного Дональдом Трампом военного бюджета Соединенных Штатов на 2018 год, планируется выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов.

