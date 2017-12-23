Азаров рассказал о философии «новых хозяев Украины»

Москва, 23 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что философией «новых хозяев страны» является разбазаривание всех ценностей государства.

«Все, что есть в Украине, отдать кому попало – вот философия новых «хозяев» нашей страны», — написал политик на своей странице в Facebook.

Он предложил своим читателям оценить высказывание генерального прокурора Украины Юрия Луценко, предложившего отдать завод «Южмаш» и полезные ископаемые американскому бизнесмену Илону Маску.

«Почему никто не говорит, что «Южмаш» с готовым персоналом, с коммуникациями, сняв налоги, можно предложить тому же господину Маску или кому-то другому. Бери эти залежи, работай тут, сделай Украину «всемирно известной на этом подземном богатстве», — процитировал генпрокурора Азаров, спросив у читателей, не страшно ли им, что страной управляют такие люди.