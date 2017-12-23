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Сирия: окончательный состав участников конгресса в Сочи пока не определен
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    Сирия: окончательный состав участников конгресса в Сочи пока не определен

    4:41  23 Декабря 2017
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    Сирия: окончательный состав участников конгресса в Сочи пока не определен

    Москва, 23 декабря. Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что окончательный состав участников сирийского конгресса в Сочи пока не определен.

    По его словам, согласование окончательного списка участников Конгресса сирийского национального диалога в Сочи пока продолжается. Также Лаврентьев отметил, что число делегатов может быть увеличено, после чего участникам будут разосланы официальные приглашения.

    «Мы пригласили на конгресс национального диалога представителей всех вооруженных групп, которые отвергают любые проявления терроризма и экстремизма», — цитирует Лаврентьева RT.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #сочи #александр лаврентьев #конгресс
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