Трамп хочет разрешить поставки противотанкового оружия на Украину — СМИ

Вашингтон, 23 декабря. Несколько источников в Госдепартаменте заявили, что президент США Дональд Трамп намерен одобрить поставки украинским властям противотанкового оружия.

Сообщается, что Киев может получить 210 ракет и 35 пусковых комплексов. Кроме того, Вашингтон может поставить комплексы Javelin американского производства и дополнительные боеприпасы.

Отметим, что официальных комментариев по данному вопросу от Госдепартамента и Белого дома не поступало, однако в случае, если Трамп одобрит данный план, то он поступит на рассмотрение в Конгресс США.