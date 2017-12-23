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Трамп хочет разрешить поставки противотанкового оружия на Украину — СМИ
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    Трамп хочет разрешить поставки противотанкового оружия на Украину — СМИ

    4:23  23 Декабря 2017
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    Трамп хочет разрешить поставки противотанкового оружия на Украину — СМИ

    Вашингтон, 23 декабря. Несколько источников в Госдепартаменте заявили, что президент США Дональд Трамп намерен одобрить поставки украинским властям противотанкового оружия.

    Сообщается, что Киев может получить 210 ракет и 35 пусковых комплексов. Кроме того, Вашингтон может поставить комплексы Javelin американского производства и дополнительные боеприпасы.

    Отметим, что официальных комментариев по данному вопросу от Госдепартамента и Белого дома не поступало, однако в случае, если Трамп одобрит данный план, то он поступит на рассмотрение в Конгресс США.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дональд трамп #украина #противотанковое оружие
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