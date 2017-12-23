Украинцы пожалели оголодавшего соотечественника, укравшего салат в супермаркете

Херсон, 23 декабря. Житель Украины украл салат в одном из торговых центров в Херсоне и съел его в туалете.

Сообщается, что мужчина в возрасте около 35 лет заказал салат в кулинарном отделе супермаркета и пытался пройти с коробочкой мимо кассы. Когда его попытку пресекла охрана он добежал до туалета и заперся в кабинке, где съел украденное.

После этого мужчина открыл дверь и заявил, что с ним могут делать что угодно. Также он отметил, что не ел три дня.

Вор бы доставлен в полицию, где выяснилось, что ранее он был судим.

Отмечается, что по факту случившегося он будет привлечен к административной ответственности.

Добавим, что комментаторы в Сети пожалели мужчину, при этом прозвучали мнения, что подобные ситуации в современных украинских реалиях будут происходить все чаще. Также некоторые подчеркнули, что администрация магазина могла пойти навстречу голодному человеку.