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Политика
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Украина
Украинцы пожалели оголодавшего соотечественника, укравшего салат в супермаркете
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    Украинцы пожалели оголодавшего соотечественника, укравшего салат в супермаркете

    4:06  23 Декабря 2017
    1943

    Украинцы пожалели оголодавшего соотечественника, укравшего салат в супермаркете

    Херсон, 23 декабря. Житель Украины украл салат в одном из торговых центров в Херсоне и съел его в туалете.

    Сообщается, что мужчина в возрасте около 35 лет заказал салат в кулинарном отделе супермаркета и пытался пройти с коробочкой мимо кассы. Когда его попытку пресекла охрана он добежал до туалета и заперся в кабинке, где съел украденное.

    После этого мужчина открыл дверь и заявил, что с ним могут делать что угодно. Также он отметил, что не ел три дня.

    Вор бы доставлен в полицию, где выяснилось, что ранее он был судим.

    Отмечается, что по факту случившегося он будет привлечен к административной ответственности.

    Добавим, что комментаторы в Сети пожалели мужчину, при этом прозвучали мнения, что подобные ситуации в современных украинских реалиях будут происходить все чаще. Также некоторые подчеркнули, что администрация магазина могла пойти навстречу голодному человеку.

    Автор: Ирина Новикова
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    #кража #херсон #супермаркет
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