Сирия: боевики продолжают сдаваться правительственным силам на севере Хомса

Дамаск, 23 декабря. Военный источник сообщил, что на этой неделе еще одна группа боевиков сдалась сирийской арабской армии на севере провинции Хомс на этой неделе.

Сообщается, что как минимум десять членов группировки «Ахрар аш-Шам» сдали оружие правительственным силам в обмен на амнистию.

В материале Almasdar news отмечается, что Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии контролировал капитуляцию боевиков и теперь будет помогать во время процесса амнистии в Хомсе.

Ранее сообщалось, что более 120 сторонников незаконного вооруженного формирования «Ахрар аш-Шам» (запрещено в РФ) добровольно сложили оружие и вернулись к мирной жизни в зоне деэскалации «Хомс».