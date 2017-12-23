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ДНР сообщила о нарушении режима перемирия киевскими силовиками
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    ДНР сообщила о нарушении режима перемирия киевскими силовиками

    3:20  23 Декабря 2017
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    ДНР сообщила о нарушении режима перемирия киевскими силовиками

    Донецк, 23 декабря. Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

    По его словам, ВСУ обстреляли из стрелкового оружия, гранатометов и минометов различного калибра окраины Горловки и Ясноноватой.

    «В районе населенных пунктов Горловка и Гольмовский отмечено применение противником минометов различного калибра. Жертвы и разрушения на данный момент уточняются», — цитирует представителя ДНР агентство РИА Новости.

    Отмечается, что данная информация была передана миссии ОБСЕ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #всу #донбасс #режим перемирия
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