Сирия: САА взяла под контроль новую зону у Голанских высот
Дамаск, 23 декабря. Сирийские правительственные войска взяли под контроль новую зону в районе Голанских высот.
В материале Muraselon собщается, что сирийская армия смогла освободить район Аль-Хункарат, который считается первым путем к фермам Бейт-Джинн с юго-восточного направления.
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Бейт-Джинн, который находится на юге провинции Дамаск рядом с Голанскими высотами, продолжается операция по уничтожению террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).
Отмечалось, что продвижение правительственных войск в районе данного населенного пункта проходит медленно.
1 Организация запрещена на территории РФ.