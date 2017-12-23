Сирия: САА взяла под контроль новую зону у Голанских высот

Дамаск, 23 декабря. Сирийские правительственные войска взяли под контроль новую зону в районе Голанских высот.

В материале Muraselon собщается, что сирийская армия смогла освободить район Аль-Хункарат, который считается первым путем к фермам Бейт-Джинн с юго-восточного направления.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Бейт-Джинн, который находится на юге провинции Дамаск рядом с Голанскими высотами, продолжается операция по уничтожению террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

Отмечалось, что продвижение правительственных войск в районе данного населенного пункта проходит медленно.

1 Организация запрещена на территории РФ.