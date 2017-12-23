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Сирия: САА взяла под контроль новую зону у Голанских высот
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    Сирия: САА взяла под контроль новую зону у Голанских высот

    3:03  23 Декабря 2017  /обновлено: 3:06  23 Декабря 2017
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    Сирия: САА взяла под контроль новую зону у Голанских высот

    Дамаск, 23 декабря. Сирийские правительственные войска взяли под контроль новую зону в районе Голанских высот.

    В материале Muraselon собщается, что сирийская армия смогла освободить район Аль-Хункарат, который считается первым путем к фермам Бейт-Джинн с юго-восточного направления.

    Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Бейт-Джинн, который находится на юге провинции Дамаск рядом с Голанскими высотами, продолжается операция по уничтожению террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

    Отмечалось, что продвижение правительственных войск в районе данного населенного пункта проходит медленно.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #саа #голанские высоты
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