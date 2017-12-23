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Политика
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В Донбассе вступило в силу очередное перемирие
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    В Донбассе вступило в силу очередное перемирие

    2:43  23 Декабря 2017
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    В Донбассе вступило в силу очередное перемирие

    Донецк, 23 декабря. В субботу в Донбассе вступили в силу договоренности о прекращении огня.

    Сообщается, что перемирие было согласовано в среду контактной группой в ходе встречи в Минске.

    Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили о приверженности к соблюдению перемирия. Министр обороны Украины Степан Полторак также выразил надежду на соблюдение режима прекращения огня.

    Отметим, что данная попытка перемирия в Донбассе стала шестой за текущий год.

    Напомним, что военная операция, проводимая украинскими властями в Донбассе, продолжается с 2014 года. За это время на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек.

    Автор: Ирина Новикова
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    #донбасс #перемирие
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