В Донбассе вступило в силу очередное перемирие

Донецк, 23 декабря. В субботу в Донбассе вступили в силу договоренности о прекращении огня.

Сообщается, что перемирие было согласовано в среду контактной группой в ходе встречи в Минске.

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили о приверженности к соблюдению перемирия. Министр обороны Украины Степан Полторак также выразил надежду на соблюдение режима прекращения огня.

Отметим, что данная попытка перемирия в Донбассе стала шестой за текущий год.

Напомним, что военная операция, проводимая украинскими властями в Донбассе, продолжается с 2014 года. За это время на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек.