Сирия: на конгрессе в Сочи планируют создать комитет по реформе конституции САР

Москва, 23 декабря. На Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи планируется создание комитета по конституционной реформе САР. Об этом сообщил специальный представитель президента России по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев.

Он отметил, что участникам конгресса предстоит обсудить широкий круг вопросов, среди которых и конституционная реформа.

Кроме того, на повестке дня выборы в органы государственной власти и местного самоуправления под эгидой ООН, — добавил Лаврентьев.

«Эту работу надо начинать, надо создать комитет или комиссию, можно называть как угодно, по конституционной реформе», — цитирует RT.

Накануне телеканал «360» сообщал, что курдская партия «Демократический Союз» не примет участие в работе Конгресса в Сочи.