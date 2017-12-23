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Сирия: на конгрессе в Сочи планируют создать комитет по реформе конституции САР
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    Сирия: на конгрессе в Сочи планируют создать комитет по реформе конституции САР

    2:19  23 Декабря 2017  /обновлено: 2:19  23 Декабря 2017
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    Сирия: на конгрессе в Сочи планируют создать комитет по реформе конституции САР

    Москва, 23 декабря. На Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи планируется создание комитета по конституционной реформе САР. Об этом сообщил специальный представитель президента России по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев.

    Он отметил, что участникам конгресса предстоит обсудить широкий круг вопросов, среди которых и конституционная реформа.

    Кроме того, на повестке дня выборы в органы государственной власти и местного самоуправления под эгидой ООН, — добавил Лаврентьев.

    «Эту работу надо начинать, надо создать комитет или комиссию, можно называть как угодно, по конституционной реформе», — цитирует RT.

    Накануне телеканал «360» сообщал, что курдская партия «Демократический Союз» не примет участие в работе Конгресса в Сочи.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #сочи #конституция #конгресс #конституционная реформа
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