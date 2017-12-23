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Политика
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Россия
Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России»
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    Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России»

    2:24  23 Декабря 2017
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    Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России»

    Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в субботу примут участие в семнадцатом плановом партийном съезде.

    Сообщается, что в ходе мероприятия будет принято решение о поддержке выдвижения Путина кандидатом на выборах президента России в 2018 году.

    Напомним, что ранее участие главы государства в съезде «Единой России» подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Ранее и.о. секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что центральной темой в повестке съезда станут предстоящие президентские выборы.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #дмитрий медведев #выборы-2018
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