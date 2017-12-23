Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России»

Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в субботу примут участие в семнадцатом плановом партийном съезде.

Сообщается, что в ходе мероприятия будет принято решение о поддержке выдвижения Путина кандидатом на выборах президента России в 2018 году.

Напомним, что ранее участие главы государства в съезде «Единой России» подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее и.о. секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что центральной темой в повестке съезда станут предстоящие президентские выборы.