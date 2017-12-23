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Сирия: ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту САА на Голанских высотах — СМИ
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    Сирия: ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту САА на Голанских высотах — СМИ

    1:58  23 Декабря 2017  /обновлено: 2:10  23 Декабря 2017
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    Сирия: ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту САА на Голанских высотах — СМИ

    Дамаск, 23 декабря. ВВС Израиля атаковали военный объект сирийских правительственных войск на Голанских высотах провинции Эль-Кунейтра Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщило агентство «Эль-Нашра».

    Отмечается, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

    «Атака ВВС Израиля обошлась без каких-либо человеческих жертв», — пишет «Эль-Нашра».

    Следует отметить, что жители Голанских высот активно протестуют против поддержки террористов властями Израиля.

    Ранее телеканал «360» сообщал о столкновениях сирийских правительственных войск с террористами на Голанских высотах.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #эль-кунейтра #голанские высоты #ввс израиля
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