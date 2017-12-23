Дамаск, 23 декабря. ВВС Израиля атаковали военный объект сирийских правительственных войск на Голанских высотах провинции Эль-Кунейтра Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщило агентство «Эль-Нашра».

Отмечается, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

«Атака ВВС Израиля обошлась без каких-либо человеческих жертв», — пишет «Эль-Нашра».

Следует отметить, что жители Голанских высот активно протестуют против поддержки террористов властями Израиля.

Ранее телеканал «360» сообщал о столкновениях сирийских правительственных войск с террористами на Голанских высотах.