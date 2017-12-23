Сирия: Клинцевич рассказал о новом качестве российской армии

Москва, 23 декабря. Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что антитеррористическая операция в Сирии продемонстрировала принципиально новое качество российской армии.

«Сирийская операция продемонстрировала принципиально новое качество сегодняшней российской армии, отличающее ее от армии советской, — крайне бережное отношение к личному составу, каждому бойцу, к каждой человеческой жизни», — говорится в сообщении сенатора в Facebook.

Он отметил, что соотношение потерь террористов и российских военнослужащих в Сирии составило 1507 к 1, что является беспрецедентным для серьезных войн.