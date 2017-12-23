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Курды из «Демократического союза» не примут участие по Сирии в конгрессе в Сочи
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    Курды из «Демократического союза» не примут участие по Сирии в конгрессе в Сочи

    1:33  23 Декабря 2017  /обновлено: 1:34  23 Декабря 2017
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    Курды из «Демократического союза» не примут участие по Сирии в конгрессе в Сочи

    Москва, 23 декабря. Члены сирийской курдской партии «Демократический союз» не будут участвовать в работе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Курдов представят нейтральные делегаты. Об этом сообщил специальный представитель президента России по урегулированию в САР Александр Лаврентьев.

    Он отметил, что список участников согласовывался представителями стран-гарантов Астанинского процесса, то есть Россией, Турцией и Ираном.

    «Мы примем во внимание соображения турецкой стороны, ведем с ними работу, чтобы согласовать фамилии кандидатов, которые являются нейтральными и независимыми и не принадлежат ни к одно политической партии, но при этом — авторитетные люди, способные действительно представлять весь курдский народ», — пояснил Лаврентьев.

    Ранее в ООН заявили, что не усматривают конкуренции между переговорами в Женеве и Сочи по мирному урегулированию в Сирии. В ООН надеются, что эти форматы будут друг друга дополнять, — пишет телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #курды #сочи #переговоры
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