Курды из «Демократического союза» не примут участие по Сирии в конгрессе в Сочи

Москва, 23 декабря. Члены сирийской курдской партии «Демократический союз» не будут участвовать в работе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Курдов представят нейтральные делегаты. Об этом сообщил специальный представитель президента России по урегулированию в САР Александр Лаврентьев.

Он отметил, что список участников согласовывался представителями стран-гарантов Астанинского процесса, то есть Россией, Турцией и Ираном.

«Мы примем во внимание соображения турецкой стороны, ведем с ними работу, чтобы согласовать фамилии кандидатов, которые являются нейтральными и независимыми и не принадлежат ни к одно политической партии, но при этом — авторитетные люди, способные действительно представлять весь курдский народ», — пояснил Лаврентьев.

Ранее в ООН заявили, что не усматривают конкуренции между переговорами в Женеве и Сочи по мирному урегулированию в Сирии. В ООН надеются, что эти форматы будут друг друга дополнять, — пишет телеканал «360».