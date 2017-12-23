Сирия: РФ рассчитывает на присутствие ООН на Конгрессе национального диалога

Москва, 23 декабря. Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Россия рассчитывает на присутствие ООН на Конгрессе национального диалога в Сочи.

«Мы очень рассчитываем, что в ООН примут правильное решение относительно своего участия в форуме», — сказал дипломат в интервью телеканалу RT.

В то же время Лаврентьев отметил, что речь не идет о непосредственном участии всемирной организации в дискуссиях.



Он также подчеркнул, что мероприятие направлено на то, чтобы стимулировать политический процесс в Женеве.

Добавим, что предложение России должно стать объединяющим событием для выработки новой политической системы Сирии после войны.