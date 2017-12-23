Сирия: РФ рассматривает Конгресс национального диалога как регулярную площадку

Москва, 23 декабря. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Россия рассматривает Конгресс сирийского национального диалога как регулярную площадку, на которой будут обсуждаться вопросы разработки конституции.

«Мы считаем, что это не разовое мероприятие. Исходим из того, что если проведение конгресса принесет пользу, как мы считаем, должно быть, то он вправе получить продолжение», — сказал дипломат в интервью телеканалу RT.

Он также подчеркнул, что последующие раунды конгресса или работа органов, которые предполагается сформировать по итогам мероприятия, не обязательно должны проходить в Сочи.

Напомним, что проведение Конгресса сирийского национального диалога в Сочи запланировано на 29-30 января. Его участниками станут более 1500 делегатов. Отметим, что предложение России должно стать объединяющим событием для выработки новой политической системы Сирии после войны.