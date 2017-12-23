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Сирия: ВВС Израиля атаковали позиции САА под Дамаском
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    Сирия: ВВС Израиля атаковали позиции САА под Дамаском

    1:03  23 Декабря 2017  /обновлено: 1:22  23 Декабря 2017
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    Сирия: ВВС Израиля атаковали позиции САА под Дамаском

    Дамаск, 23 декабря. Военно-воздушные силы Израиля атаковали позиции сирийских правительственных войск в окрестностях Дамаска. Об этом сообщил портал «Ан-Нашра». Агентство не указывает более точное место нанесения удара.

    Накануне политолог оценил вероятность ударов Израиля по объектам в Сирии и Иране. Эксперт отметил, что удары по Сирии вполне вероятны. В то же время, атака на объекты в Иране может повлечь для Израиля неприятные последствия с учетом сильных позиций персов в регионе, а также возможной реакции Москвы.

    Кроме того, телеканал «360» сообщал накануне о фактах, свидетельствующих о поддержке Израилем боевиков на Голанских высотах.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #дамаск #ввс израиля
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