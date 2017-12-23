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Политика
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Политика
Овечкин подарит футболку Putin Team победителям новогодней эстафеты
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    Овечкин подарит футболку Putin Team победителям новогодней эстафеты

    0:51  23 Декабря 2017  /обновлено: 0:51  23 Декабря 2017
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    Овечкин подарит футболку Putin Team победителям новогодней эстафеты

    Москва, 23 декабря. Хоккеист сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин футболку с символикой Putin Team и шайбу со своей подписью победителям новогодней эстафеты, которую знаменитый спортсмен организовал в социальной сети Instagram.

    Овечкин предложил участникам конкурса записать видеопоздравление с Новым годом, добавив хэштэги «Поздравь страну» и «Putin Team». Легендарный хоккеист пообещал победителям футболку с символикой Putin Team и шайбу со своей подписью. Он пожелал россиянам «побед на всех фронтах» в новом году.

    Накануне бывший министр финансов Кудрин высказал мнение, что вмешательство Путина способствовало разрешению конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система». Сторонам удалось согласовать мировое соглашение, по условиям которого АФК «Система» выплатит «Башнефти» 100 млрд рублей.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #овечкин #putin team #поздравь страну
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