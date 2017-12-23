Овечкин подарит футболку Putin Team победителям новогодней эстафеты

Москва, 23 декабря. Хоккеист сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин футболку с символикой Putin Team и шайбу со своей подписью победителям новогодней эстафеты, которую знаменитый спортсмен организовал в социальной сети Instagram.

Овечкин предложил участникам конкурса записать видеопоздравление с Новым годом, добавив хэштэги «Поздравь страну» и «Putin Team». Легендарный хоккеист пообещал победителям футболку с символикой Putin Team и шайбу со своей подписью. Он пожелал россиянам «побед на всех фронтах» в новом году.

Накануне бывший министр финансов Кудрин высказал мнение, что вмешательство Путина способствовало разрешению конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система». Сторонам удалось согласовать мировое соглашение, по условиям которого АФК «Система» выплатит «Башнефти» 100 млрд рублей.