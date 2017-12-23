ООН не считает конгресс по Сирии в Сочи конкурентом Женевскому процессу

ООН, 23 декабря. Секретариат ООН не считает Конгресс сирийского национального диалога в Сочи конкурентом женевскому формату переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Соответствующее заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в беседе с журналистами.

По его словам, никаких противоречий между переговорами в Женеве и в Сочи нет.

«Мы хотим, чтобы усилия в Сочи и Астане дополняли и усиливали то, что будет происходить в Женеве», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Следует отметить, что Конгресс сирийского национального диалога стал возможен благодаря инициативе России. Переговоры в Сочи призваны способствовать формированию послевоенного политического устройства в Сирии.

Накануне Генсек ООН выразил удовлетворение в связи с единой позицией стран-членов организации по КНДР. Об этом сообщало RT.