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Политика
ООН не считает конгресс по Сирии в Сочи конкурентом Женевскому процессу
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    ООН не считает конгресс по Сирии в Сочи конкурентом Женевскому процессу

    0:18  23 Декабря 2017  /обновлено: 0:41  23 Декабря 2017
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    ООН не считает конгресс по Сирии в Сочи конкурентом Женевскому процессу

    ООН, 23 декабря. Секретариат ООН не считает Конгресс сирийского национального диалога в Сочи конкурентом женевскому формату переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Соответствующее заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в беседе с журналистами.

    По его словам, никаких противоречий между переговорами в Женеве и в Сочи нет.

    «Мы хотим, чтобы усилия в Сочи и Астане дополняли и усиливали то, что будет происходить в Женеве»,  — цитирует Дюжаррика ТАСС.

    Следует отметить, что Конгресс сирийского национального диалога стал возможен благодаря инициативе России. Переговоры в Сочи призваны способствовать формированию послевоенного политического устройства в Сирии.

    Накануне Генсек ООН выразил удовлетворение в связи с единой позицией стран-членов организации по КНДР. Об этом сообщало RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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