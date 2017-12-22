Порошенко обсудил с Меркель обмен пленными в Донбассе

Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопросы, связанные с обменом пленными в Донбассе. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

Глава украинского государства заверил, что намерен приложить максимум усилий для завершения этого процесса. Кроме того, Порошенко и Меркель обсуждали вывод офицеров российских вооруженных сил из состава СЦКК.

RT напоминает, что эти же вопросы обсуждались накануне президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Накануне Петр Порошенко провел телефонную беседу с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По информации пресс-службы украинского лидера, во время беседы обсуждалось обострение конфликта в Донбассе.