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Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Политика
Порошенко обсудил с Меркель обмен пленными в Донбассе
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    Порошенко обсудил с Меркель обмен пленными в Донбассе

    23:56  22 Декабря 2017  /обновлено: 23:56  22 Декабря 2017
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    Порошенко обсудил с Меркель обмен пленными в Донбассе

    Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопросы, связанные с обменом пленными в Донбассе. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

    Глава украинского государства заверил, что намерен приложить максимум усилий для завершения этого процесса. Кроме того, Порошенко и Меркель обсуждали вывод офицеров российских вооруженных сил из состава СЦКК.

    RT напоминает, что эти же вопросы обсуждались накануне президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    Накануне Петр Порошенко провел телефонную беседу с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По информации пресс-службы украинского лидера, во время беседы обсуждалось обострение конфликта в Донбассе.

    Автор: Серегй Свазовский
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    #меркель #донбасс #порошенко #обмен пленными
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