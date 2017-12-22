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Стало известно о состоянии игрока «СКА -1946», прикусившего язык во время матча
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    Стало известно о состоянии игрока «СКА -1946», прикусившего язык во время матча

    23:31  22 Декабря 2017  /обновлено: 23:36  22 Декабря 2017
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    Стало известно о состоянии игрока «СКА -1946», прикусившего язык во время матча

    Санкт-Петербург, 22 декабря. Хоккеист клуба «СКА-1946» Влад Цицюра едва не откусил себе язык, выполняя силовой прием в матче против московской «Красной армии» в рамках Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

    Отмечается, что хоккеист самоотверженно провел «армейское дерби», и получил повреждение в одном из жестких стыков. В СМИ даже появилась информация, что игрок «СКА-1946» вовсе откусил себе язык.

    Однако в пресс-службе питерского клуба поспешили успокоить болельщиков. Выяснилось, что Цицюра лишь прикусил язык.

    Травма не представляет угрозы для здоровья спортсмена. В ближайшее время игрок вернется к тренировкам, — пояснили в пресс-службе клуба.

    Следует отметить, что в «армейском дерби» сильнее оказались москвичи — 3:1. О травме Цицюры сообщал телеграм-канал Mash.

    Накануне стали известны капитаны в матче всех звезд. Представитель СКА Илья Ковальчук станет капитаном дивизиона Боброва. Об этом сообщало RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #красная армия #цицюра #прикусил язык #откусил язык #ска-1946
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