Стало известно о состоянии игрока «СКА -1946», прикусившего язык во время матча

Санкт-Петербург, 22 декабря. Хоккеист клуба «СКА-1946» Влад Цицюра едва не откусил себе язык, выполняя силовой прием в матче против московской «Красной армии» в рамках Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Отмечается, что хоккеист самоотверженно провел «армейское дерби», и получил повреждение в одном из жестких стыков. В СМИ даже появилась информация, что игрок «СКА-1946» вовсе откусил себе язык.

Однако в пресс-службе питерского клуба поспешили успокоить болельщиков. Выяснилось, что Цицюра лишь прикусил язык.

Травма не представляет угрозы для здоровья спортсмена. В ближайшее время игрок вернется к тренировкам, — пояснили в пресс-службе клуба.

Следует отметить, что в «армейском дерби» сильнее оказались москвичи — 3:1. О травме Цицюры сообщал телеграм-канал Mash.

Накануне стали известны капитаны в матче всех звезд. Представитель СКА Илья Ковальчук станет капитаном дивизиона Боброва. Об этом сообщало RT.