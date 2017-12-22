Трамп заявил, что «США освободили от ИГИЛ практически все районы Сирии»

Вашингтон, 22 декабря. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы освободили от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 практически все районы Сирии. Такое заявление Трамп сделал, выступая перед Белым домом.

«Как вы знаете, мы добились огромных успехов в Сирии и Ираке. Мы освободили практически все территории, захваченные «халифатом» в Сирии. То же самое касается Ирака», — похвастался американский лидер.

Кроме того, Трамп связал «огромные успехи в Афганистане» со своей речью в августе 2017-го года.

Следует отметить, что американские политики склонны несколько преувеличивать свои достижения в борьбе против «Исламского государства» в Сирии. Эксперты связывают разгром ИГИЛ1 с успехом России и сирийских правительственных войск в САР, в то время как действия международной коалиции во главе с США не всегда отличались эффективностью.

1 Организация запрещена на территории РФ.