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Политика
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Политика
Трамп заявил, что «США освободили от ИГИЛ практически все районы Сирии»
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    Трамп заявил, что «США освободили от ИГИЛ практически все районы Сирии»

    22:57  22 Декабря 2017  /обновлено: 22:57  22 Декабря 2017
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    Трамп заявил, что «США освободили от ИГИЛ практически все районы Сирии»

    Вашингтон, 22 декабря. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы освободили от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 практически все районы Сирии. Такое заявление Трамп сделал, выступая перед Белым домом.

    «Как вы знаете, мы добились огромных успехов в Сирии и Ираке. Мы освободили практически все территории, захваченные «халифатом» в Сирии. То же самое касается Ирака»,  — похвастался американский лидер.

    Кроме того, Трамп связал «огромные успехи в Афганистане» со своей речью в августе 2017-го года.

    Следует отметить, что американские политики склонны несколько преувеличивать свои достижения в борьбе против «Исламского государства» в Сирии. Эксперты связывают разгром ИГИЛ1 с успехом России и сирийских правительственных войск в САР, в то время как действия международной коалиции во главе с США не всегда отличались эффективностью.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сша #сирия #трамп #игил
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