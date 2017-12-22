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Политика
Порошенко обсудил с Тиллерсоном обострение ситуации в Донбассе
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    Порошенко обсудил с Тиллерсоном обострение ситуации в Донбассе

    22:34  22 Декабря 2017  /обновлено: 22:34  22 Декабря 2017
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    Порошенко обсудил с Тиллерсоном обострение ситуации в Донбассе

    Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обострение ситуации в Донбассе и вывод офицеров вооруженных сил России из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

    «Президент Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Тиллерсон… Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение ситуации в Донбассе из-за увеличения количества обстрелов… и безответственный вывод российских офицеров из СЦКК»,  — указывается в сообщении пресс-службы президента Украины в социальной сети Twitter.

    В пресс-службе Петра Порошенко вывод российских офицеров назвали «безответственным».

    Следует отметить, что причиной вывода российских офицеров из СЦКК стали серьезные трудности, которые создавали для их работы киевские власти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные могут вернуться к работе в рамках СЦКК в случае прекращения провокаций со стороны Украины.

    Накануне Петр Порошенко обсудил с Ангелой Меркель вопрос обмена пленными в Донбассе. Об этом сообщало RT.

    Автор: Серегй Свазовский
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    #донбасс #порошенко #сцкк #тиллерсон
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