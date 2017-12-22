Порошенко обсудил с Тиллерсоном обострение ситуации в Донбассе

Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обострение ситуации в Донбассе и вывод офицеров вооруженных сил России из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Президент Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Тиллерсон… Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение ситуации в Донбассе из-за увеличения количества обстрелов… и безответственный вывод российских офицеров из СЦКК», — указывается в сообщении пресс-службы президента Украины в социальной сети Twitter.

В пресс-службе Петра Порошенко вывод российских офицеров назвали «безответственным».

Следует отметить, что причиной вывода российских офицеров из СЦКК стали серьезные трудности, которые создавали для их работы киевские власти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные могут вернуться к работе в рамках СЦКК в случае прекращения провокаций со стороны Украины.

Накануне Петр Порошенко обсудил с Ангелой Меркель вопрос обмена пленными в Донбассе. Об этом сообщало RT.