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Вмешательство Путина в спор «Роснефти» и АФК «Система» дало результат — Кудрин
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    Вмешательство Путина в спор «Роснефти» и АФК «Система» дало результат — Кудрин

    22:13  22 Декабря 2017  /обновлено: 22:13  22 Декабря 2017
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    Вмешательство Путина в спор «Роснефти» и АФК «Система» дало результат — Кудрин

    Москва, 22 декабря. Вмешательство президента России Владимира Путина в конфликт «Роснефти» и компании АФК «Система» принесло результат. Такое мнение высказал бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

    «Вчерашнее вмешательство президента дало результат: «Роснефть» и «Система» все-таки заключили мировое соглашение. Помогли РФПИ и Сбербанк»,  — написал Кудрин в своем микроблоге Twitter.

    Следует отметить, что спор с участием «Роснефти», «Башнефти» и АФК «Система» завершился накануне мировым соглашением, в силу которого АФК «Система» взяла на себя обязательство выплатить 100 миллиардов рублей в пользу «Башнефти» не позже 30 марта 2018-го года.

    Стороны спора пришли к согласию отказаться от взаимных претензий после выплаты этой суммы, пишет ТАСС.

    Накануне боец UFC Артем Лобов назвал Владимира Путина «лучшим в своем деле». Об этом сообщало RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #башнефть #роснефть #афк система
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