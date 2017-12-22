Москва, 22 декабря. Вмешательство президента России Владимира Путина в конфликт «Роснефти» и компании АФК «Система» принесло результат. Такое мнение высказал бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

«Вчерашнее вмешательство президента дало результат: «Роснефть» и «Система» все-таки заключили мировое соглашение. Помогли РФПИ и Сбербанк», — написал Кудрин в своем микроблоге Twitter.

Следует отметить, что спор с участием «Роснефти», «Башнефти» и АФК «Система» завершился накануне мировым соглашением, в силу которого АФК «Система» взяла на себя обязательство выплатить 100 миллиардов рублей в пользу «Башнефти» не позже 30 марта 2018-го года.

Стороны спора пришли к согласию отказаться от взаимных претензий после выплаты этой суммы, пишет ТАСС.

Накануне боец UFC Артем Лобов назвал Владимира Путина «лучшим в своем деле». Об этом сообщало RT.