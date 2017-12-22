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Сирия: более 120 боевиков «Ахрар аш-Шам» сложили оружие в зоне деэскалации «Хомс»
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    Сирия: более 120 боевиков «Ахрар аш-Шам» сложили оружие в зоне деэскалации «Хомс»

    21:51  22 Декабря 2017  /обновлено: 21:53  22 Декабря 2017
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    Сирия: более 120 боевиков «Ахрар аш-Шам» сложили оружие в зоне деэскалации «Хомс»

    Москва, 22 декабря. Более 120 сторонников незаконного вооруженного формирования «Ахрар аш-Шам» (запрещено в РФ) добровольно сложили оружие и вернулись к мирной жизни в зоне деэскалации «Хомс». Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

    «В результате совместной работы комитета национального примирения зоны деэскалации «Хомс» и офицеров Центра по примирению враждующих сторон в населенном пункте Дар-Эль-Кебира сложил оружие 121 представитель незаконного вооруженного формирования «Ахрар аш-Шам», — говорится в сообщении.

    Стоит отметить, что сегодня в Астане завершился восьмой раунд переговоров по урегулированию кризиса в Сирии. По итогам переговоров было принято решение о создании рабочей группы по освобождению пленных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #боевики #хомс #ахрар аш-шам #центр примирения
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