Сирия: более 120 боевиков «Ахрар аш-Шам» сложили оружие в зоне деэскалации «Хомс»

Москва, 22 декабря. Более 120 сторонников незаконного вооруженного формирования «Ахрар аш-Шам» (запрещено в РФ) добровольно сложили оружие и вернулись к мирной жизни в зоне деэскалации «Хомс». Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В результате совместной работы комитета национального примирения зоны деэскалации «Хомс» и офицеров Центра по примирению враждующих сторон в населенном пункте Дар-Эль-Кебира сложил оружие 121 представитель незаконного вооруженного формирования «Ахрар аш-Шам», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня в Астане завершился восьмой раунд переговоров по урегулированию кризиса в Сирии. По итогам переговоров было принято решение о создании рабочей группы по освобождению пленных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.