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Сирия: еще 179 человек вернулись домой в САР за сутки — Центр примирения РФ
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    Сирия: еще 179 человек вернулись домой в САР за сутки — Центр примирения РФ

    21:51  22 Декабря 2017  /обновлено: 21:53  22 Декабря 2017
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    Сирия: еще 179 человек вернулись домой в САР за сутки — Центр примирения РФ

    Дамаск, 22 декабря. Еще 179 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики вернулись в свои дома, покинутые после начала вооруженного конфликта в САР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    Отмечается, что работа по возвращению беженцев на освобожденных территориях Дейр-эз-Зора ведется на постоянной основе.

    «На освобожденных территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжается работа по возвращению беженцев в свои дома. За сутки возвратились 179 человек. Всем вернувшимся оказана гуманитарная помощь», — указывает Центр примирения РФ.

    Ранее сообщалось, что жители Дейр-эз-Зора постепенно налаживают мирную жизнь после разгрома запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. В некоторых районах провинции уже прошли выборы в органы местного самоуправления.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #игил #дейр-эз-зор #мирные жители
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