Дамаск, 22 декабря. Еще 179 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики вернулись в свои дома, покинутые после начала вооруженного конфликта в САР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что работа по возвращению беженцев на освобожденных территориях Дейр-эз-Зора ведется на постоянной основе.

«На освобожденных территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжается работа по возвращению беженцев в свои дома. За сутки возвратились 179 человек. Всем вернувшимся оказана гуманитарная помощь», — указывает Центр примирения РФ.

Ранее сообщалось, что жители Дейр-эз-Зора постепенно налаживают мирную жизнь после разгрома запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. В некоторых районах провинции уже прошли выборы в органы местного самоуправления.

1 Организация запрещена на территории РФ.