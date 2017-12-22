«Мимими»: Захарова ответила на вопрос об отношениях с делегацией Джонсона

Москва, 22 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос о том, какие отношения сложились между представителями МИД РФ и делегацией министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, которая посетила Москву с официальным визитом. По ее словам, все сотрудники британского МИД были «мимими».

«Они сегодня все были «мимими», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель МИД РФ также рассказала, чем кормили Джонсона. В «дипломатическом» меню были солонина из тунца, перепела на гриле с кашей и тыквой, сорбе из облепихи, «Царская» водка и т.д.

Напомним, ранее россияне обратили внимание на «непротокольный» вид помощницы Бориса Джонсона Карен Пиерс, которая явилась на официальную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в пальто, меховой шапке и с двумя сумками.