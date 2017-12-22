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По крыше бегают крысы: жители Петрозаводска объявили голодовку, требуя снести незаконный магазин
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    По крыше бегают крысы: жители Петрозаводска объявили голодовку, требуя снести незаконный магазин

    21:46  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:00  23 Декабря 2017
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    По крыше бегают крысы: жители Петрозаводска объявили голодовку, требуя снести незаконный магазин

    Петрозаводск, 22 декабря. Жители дома №30 по Невскому проспекту в Петрозаводске объявили голодовку, требуя сноса незаконно возведенной пристройки «Невский пассаж» под их окнами.

    Постройка появилась у жилого дома в 2011 году. Спустя три года вступило в законную силу решение о демонтаже торгового павильона, однако он продолжает работать. Хозяева «Невского пассажа» заявляют, что магазин вмонтирован в здание, и его демонтаж обойдется в 15 млн рублей.

    «Расстояние от окон до крыши здесь – меньше метра. Представьте себе: летом, когда солнце, температура у наших окон поднимается до 40–45 градусов, — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Николай Бакинов. – Иначе, как душегубкой, это не назвать. По крыше бегают крысы, от нее исходит зловонный запах… Мы с супругой – люди старые, за что нам это? Решение суда на руках есть, а мы уже три года бьемся о стену!»

    Семья Бакиновых объявляет голодовку уже в третий раз. По словам ветерана, супругов довели до отчаяния, и они готовы пойти на крайние меры, если решение суда не будет выполнено. Он, а также сосед семьи требуют в качестве компенсации выплат в размере 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно, пишут «Невские новости».

    По крыше бегают крысы: петербуржцы объявили голодовку, требуя снести незаконный магазин

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #магазин #петрозаводск #голодовка #пристройка
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