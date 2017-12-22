По крыше бегают крысы: жители Петрозаводска объявили голодовку, требуя снести незаконный магазин

Петрозаводск, 22 декабря. Жители дома №30 по Невскому проспекту в Петрозаводске объявили голодовку, требуя сноса незаконно возведенной пристройки «Невский пассаж» под их окнами.

Постройка появилась у жилого дома в 2011 году. Спустя три года вступило в законную силу решение о демонтаже торгового павильона, однако он продолжает работать. Хозяева «Невского пассажа» заявляют, что магазин вмонтирован в здание, и его демонтаж обойдется в 15 млн рублей.

«Расстояние от окон до крыши здесь – меньше метра. Представьте себе: летом, когда солнце, температура у наших окон поднимается до 40–45 градусов, — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Николай Бакинов. – Иначе, как душегубкой, это не назвать. По крыше бегают крысы, от нее исходит зловонный запах… Мы с супругой – люди старые, за что нам это? Решение суда на руках есть, а мы уже три года бьемся о стену!»

Семья Бакиновых объявляет голодовку уже в третий раз. По словам ветерана, супругов довели до отчаяния, и они готовы пойти на крайние меры, если решение суда не будет выполнено. Он, а также сосед семьи требуют в качестве компенсации выплат в размере 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно, пишут «Невские новости».