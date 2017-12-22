Вашингтон, 22 декабря. Американский президент Дональд Трамп заверил, что на рождественских каникулах он будет «очень серьезно работать» и пристально следить за террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ)1, а также за ситуацией с КНДР.

«У нас очень много серьезных вопросов, которые будем обсуждать, включая КНДР и ИГ», — отметил американский лидер в ходе общения с прессой перед вылетом во Флориду.

Он также пообещал «очень серьезно работать во время каникул».

Ранее президент США Дональд Трамп похвастался тем, что коалиция во главе с Соединенными Штатами якобы освободила от террористов почти всю территорию в Сирии и Ираке.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на коллегии Минобороны РФ, привел данные, согласно которым 98% сирийской территории освобождены от международных террористических банд именно благодаря российским Воздушно-космическим силам (ВКС РФ).

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.