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Трамп рассказал о своих планах на рождественские каникулы
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    Трамп рассказал о своих планах на рождественские каникулы

    21:51  22 Декабря 2017  /обновлено: 21:51  22 Декабря 2017
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    Трамп рассказал о своих планах на рождественские каникулы

    Вашингтон, 22 декабря. Американский президент Дональд Трамп заверил, что на рождественских каникулах он будет «очень серьезно работать» и пристально следить за террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ)1, а также за ситуацией с КНДР.

    «У нас очень много серьезных вопросов, которые будем обсуждать, включая КНДР и ИГ»,  — отметил американский лидер в ходе общения с прессой перед вылетом во Флориду.

    Он также пообещал «очень серьезно работать во время каникул».

    Ранее президент США Дональд Трамп похвастался тем, что коалиция во главе с Соединенными Штатами якобы освободила от террористов почти всю территорию в Сирии и Ираке.

    Напомним, президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на коллегии Минобороны РФ, привел данные, согласно которым 98% сирийской территории освобождены от международных террористических банд именно благодаря российским Воздушно-космическим силам (ВКС РФ).

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #иг #трамп
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