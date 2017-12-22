МИД РФ подвел итоги переговоров Лаврова и Джонсона

Москва, 22 декабря. В ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его британского коллеги Бориса Джонсона доминировало «серьезное обсуждение серьезных вопросов». Такое заявление сделано российским внешнеполитическим ведомством по итогам встречи двух дипломатов в Москве.

МИД РФ подчеркивает, что Москва настроена на «вывод из тупика» взаимоотношений с Лондоном. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на различия между риторикой Лондона «для внутренней аудитории» и на внешней арене.

«Был рассмотрен целый большой комплекс и двусторонних, и международных отношений, в которых играют роль и Великобритания, и Россия… Сергей Лавров назвал эти переговоры весьма своевременными, я думаю, что именно такими они и были», — заключила Захарова.

Ранее британские пользователи Сети «потролили» Бориса Джонсона за его внешний вид после приземления в Москве.