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Политика
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Политика
МИД РФ подвел итоги переговоров Лаврова и Джонсона
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    МИД РФ подвел итоги переговоров Лаврова и Джонсона

    21:35  22 Декабря 2017  /обновлено: 21:36  22 Декабря 2017
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    МИД РФ подвел итоги переговоров Лаврова и Джонсона

    Москва, 22 декабря. В ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его британского коллеги Бориса Джонсона доминировало «серьезное обсуждение серьезных вопросов». Такое заявление сделано российским внешнеполитическим ведомством по итогам встречи двух дипломатов в Москве.

    МИД РФ подчеркивает, что Москва настроена на «вывод из тупика» взаимоотношений с Лондоном. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на различия между риторикой Лондона «для внутренней аудитории» и на внешней арене.

    «Был рассмотрен целый большой комплекс и двусторонних, и международных отношений, в которых играют роль и Великобритания, и Россия… Сергей Лавров назвал эти переговоры весьма своевременными, я думаю, что именно такими они и были»,  — заключила Захарова.

    Ранее британские пользователи Сети «потролили» Бориса Джонсона за его внешний вид после приземления в Москве.

    Автор: Сергей Свазовский
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