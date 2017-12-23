Сирия итоги за сутки на 23 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к аэродрому Абу Духур, девять террористов ИГ уничтожено в Хаме

Сирия, 23 декабря. САА при поддержке ВКС РФ продвигаются к авиабазе Абу Духур, девять террористов ИГ1 уничтожено в Хаме, ВС Турции ведут обстрел позиций SDF в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Тахрир аш-Шам» в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Джебхат ан-Нусры»1 территории Алеппо, Идлиба и Хамы, отбили атаку террористов в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: потеряло 21 террориста в Дейр-эз-Зоре, теряет позиции в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: отказывается от перемирия с САА в Дамаске, теряет позиции в Идлибе, захватила у ИГ ряд территорий Хамы.

Курды: отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, противостоят ВС Турции в Алеппо.

Провинция Дамаск

В течение дня ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры» шли на юго-западе провинции Дамаск. Местный источник в социальной сети Facebook (@DCRNNEWS) писал о столкновениях в районе населенного пункта Мугр аль-Мир. Также, по данным автора публикации, перестрелки между армией Асада и боевиками «Тахрир аш-Шам» отмечались недалеко от города Бейт Джинн. Информационное агентство Al Masdar News писало, что командование САА выдвинуло предложение о соглашении, в соответствии с которым боевики «Ан-Нусры» должны сдать позиции в стратегическом поселении, получив взамен возможность безопасной эвакуации в провинцию Идлиб. Однако радикалы отказались от мирных переговоров и продолжают противостоять армии САР в окруженном солдатами САА городе, отрезанном от линий снабжения террористов. Один из местных источников сообщал в Twitter (@dareen_mo_fdel), что солдаты правительственных войск выбили исламистов «Джебхат ан-Нусры» из населенного пункта Ханакир, расположенного к востоку от Бейт Джинна.

В Восточной Гуте отмечались интенсивные перестрелки между сирийской армией и боевиками вооруженной оппозиции. Информационное агентство Damascus Now писало в своем Telegram (@damascus_now_ar), что боестолкновения между армией САР и антиправительственными формированиями были зафиксированы в районах Джобар и Айн Тарма. Позже информагентство Damascus Now сообщало, что недалеко от Джобара бойцами правительственных войск был найден тоннель, принадлежащий боевикам.

Официальный Дамаск поддержал принятую Генассамблеей ООН резолюцию по статусу Иерусалима. В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что полностью одобряют принятую ООН 21 декабря негативную резолюцию по решению США признать Иерусалим столицей государства Израиль и перенести в город посольство страны. Представители сирийского МИДа назвали решение международной организации «звонкой пощечиной политике США». Напомним, 6 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Выступление американского лидера вызвало широкий международный резонанс. Эксперты высказывали мнение, что таким образом президент США сделал шаг на пути разрушения и без того хрупкого мира на Ближнем Востоке.

Провинция Алеппо

ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе горы Аль-Хос на юге провинции Алеппо. Об этом сообщал военный Telegram-канал (@NRVR11). Напомним, в этой части региона российская авиация обеспечивает продвижение Сирийской арабской армии (САА) к стратегической авиабазе Абу Духур. При поддержке российских воздушно-космических сил правительственные войска освободили от исламистов «Тахрир аш-Шам» населенный пункт Хаварин.

Теряя позиции в регионе боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» усиливают вторую линию обороны. Исламисты возводят фортификационные сооружения в окрестностях Кейталь, Умм Губар и Рабинет Аль-Хайя. Также из соседнего Идлиба на территорию Алеппо были передислоцированы отряды «Ан-Нусры» общей численностью 300 бойцов.

В северной части провинции Алеппо были зафиксированы перестрелки между ВС Турции и Демократическими силами Сирии (SDF). Военный Telegram-канал (@turkySyr1) передавал, что турецкая артиллерия нанесла несколько ударов по подконтрольным курдским отрядам ополчения районам Марааназ и Барада. Другой местный источник в сети Telegram (@NRVR11) писал, что «демократическая армия» отправила подкрепление к городу Манбидж. По данным автора публикации, в составе военного конвоя несколько единиц техники и десятки бойцов курдского ополчения.

Около 3000 студентов и школьников приняли участие в расчистке завалов и уборке улиц города Алеппо. РИА Новости писало, ссылаясь на местные источники, что волонтеры проводили работы в районе древней крепости. В сообщении информационного агентства подчеркивалось, что акция проводилась с целью показать возвращение города к полноценной мирной жизни. Напомним, в течение нескольких последних дней в Алеппо проходили торжественные мероприятия, посвященные первой годовщине освобождения столицы региона от террористов «Исламского государства».

Провинция Дейр-эз-Зор

Разрозненные группировки радикальных исламистов продолжают предпринимать попытки контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Местный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@Deirfree), что расположения правительственных войск САР в районе Меядина были атакованы смертником на «джихад-мобиле». По данным автора публикации, нападение не нанесло никакого ущерба САА.

На территориях провинции Дейр-эз-Зор, подконтрольных Демократическим силами Сирии (SDF), продолжают фиксироваться атаки террористов «Исламского государства» на позиции курдов. Местный источник передавал в социальной сети Twitter (@ ClaudiaAlMina), что радикальные исламисты напали на опорные пункты SDF в поселении Джарас аль-Шарки. В результате продолжительных боев бойцам курдского ополчения удалось уничтожить 21 террориста ИГИЛ1. Напомним, радикалы «Исламского государства» бежали в подконтрольные SDF районы региона под натиском ВКС РФ и сирийской армии во время активных боевых действий в окрестностях Абу Кемаля. Ранее отмечалось, что отряды SDF, действующие в Сирии при поддержке международной коалиции во главе с США, захватили богатые нефтью восточные районы Дейр-эз-Зора практически без единого выстрела.

Провинция Идлиб

Российская авиация наносила массированные удары по опорным пунктам радикального альянса «Тахрир аш-Шам» в окрестностях стратегического города Абу Дали. О боевых вылетах ВКС РФ писало информационное агентство Al-Masdar News.

Одновременно с этим в районе населенного пункта Аль-Мушейрифа на юге провинции Идлиб отмечались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры». Об этом сообщал в своем микроблоге в Twitter (@ICjTZQzNFsyl5v3) один из военных источников. Напомним, ранее правительственные войска при поддержке ВКС РФ зачистили от радикалов «Тахрир аш-Шам» несколько стратегических высот и продвинулись к городу Абу Дали, подойдя к его южным границам.

Неизвестные боевики обстреляли машину «Исламской партии Туркестана» в районе Шейх Бахар на севере провинции Идлиб. Местный источник сообщал на своей странице в Twitter (@sy_justice), что в результате нападения было ликвидировано несколько членов террористической организации. Позже информагентство Al-Masdar News опубликовало данные, в соответствии с которыми двое нейтрализованных исламистов являлись командирами «Исламской партии Туркестана».

Провинция Ракка

Административный центр провинции Ракка, который местные активисты называют самым опасным городом Сирии, подвергся значительным разрушениям в результате военной операции Демократических сил Сирии (SDF) и ВВС международной коалиции против ИГИЛ. По данным одного из источников в Twitter (@ HassounMazen), в результате действий курдов и авиации антитеррористического альянса во главе с США был нанесен ущерб 12668 зданиям города. Из этого количества 5444 повреждены незначительно, 3924 – сильно повреждены и 3289 – полностью разрушены.

Один из местных источников в провинции Ракка сообщил в своем микроблоге в Twitter (@QSD_Jabha), что жители лагеря беженцев Айн Исса получили 3000 обогревателей в рамках подготовки к зимнему сезону.

Провинция Хама

ВКС РФ в течение суток наносили удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселений Жарзание, Ум Захмак и Аль-Латамина на севере провинции Хама. Также военный источник в сети Telegram (@NRVR11) писал об атаках российской авиации зон дислокации террористов недалеко от поселения Каср ибн Вардан в восточной части региона.

Правительственные войска САР отбили нападение боевиков «Ан-Нусры» на позиции САА в районе населенного пункта Кермос, расположенного на юго-западе провинции Хама. Об этом сообщал в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник.

Недалеко от города Рахаджан солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили и ликвидировали террориста «Исламского государства». По данным Twitter-канала (@IvanSidorenko1) нейтрализованный боевик был гражданином Узбекистана.

На северо-востоке Хамы продолжались боестолкновения между «Джебхат ан-Нусрой» и террористами «Исламского государства». Информагентство Damascus Now передавало в своем Telegram-канале (@damascus_now_ar), что в результате боев в районе холма Аль-Захбик исламисты «Тахрир аш-Шам» нейтрализовали девять террористов ИГИЛ. Кроме того подконтрольный сторонникам «Джебхат ан-Нусры» Telegram-канал (@TahrerSham) сообщал, что боевики отбили у ИГИЛовцев населенный пункт Ум аль-Кабаб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)