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Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Украина
Порошенко рассказал о «коварстве украинского режима»
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    Порошенко рассказал о «коварстве украинского режима»

    21:31  22 Декабря 2017  /обновлено: 21:31  22 Декабря 2017
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    Порошенко рассказал о «коварстве украинского режима»

    Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о коварстве украинского режима в ходе торжественного мероприятия по случаю 100-летия основания дипломатической службы Украины.

    «Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы. Поэтому наша историческая миссия была и будет на передовой борьбы цивилизованного мира», — сказал Порошенко.

    Порошенко также добавил, что главной задачей украинской дипломатии является успешная интеграция Украины в Евросоюз и НАТО, отметив, что к настоящему моменту успехи украинской дипломатии «значительны и неоспоримы», однако окончательная победа еще далеко.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #порошенко #дипломатия #коварство #украинский режим
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