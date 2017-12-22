Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о коварстве украинского режима в ходе торжественного мероприятия по случаю 100-летия основания дипломатической службы Украины.

«Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы. Поэтому наша историческая миссия была и будет на передовой борьбы цивилизованного мира», — сказал Порошенко.

Порошенко также добавил, что главной задачей украинской дипломатии является успешная интеграция Украины в Евросоюз и НАТО, отметив, что к настоящему моменту успехи украинской дипломатии «значительны и неоспоримы», однако окончательная победа еще далеко.