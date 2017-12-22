Смертельная авиакарусель в Идлибе: ВКС РФ наносят удары по террористам

Москва, 22 декабря. Российские асы Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) устроили для боевиков в сирийской провинции Идлиб настоящую смертельную авиакарусель, о чем сообщает арабский новостной портал Аlmasdarnews. Как стало известно, российская авиация нанесла точные удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит из боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»)1.

Согласно приведенным данным, в окрестностях городов Абу-Дали и Мушариф были расположены основные цели авиаударов. По словам арабских экспертов, нынешняя авиакарусель, устроенная российскими асами, должна стать прологом крупного наступления Сирийской арабской армии (САА), передает информационный портал «Ньюинформ».

Напомним, ранее самолеты ВКС РФ нанесли порядка 30 авиаударов по позициям боевиков на севере Хамы.

1 Организация запрещена на территории РФ.