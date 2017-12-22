Сирия новости 22 декабря 22.30: ВС Турции ведут обстрел позиций SDF в Алеппо, в Джобаре обнаружен тоннель боевиков

Сирия, 22 декабря. ВС Турции ведут обстрел позиций SDF в Алеппо, в Джобаре обнаружен тоннель боевиков, «Тахрир аш-Шам» отбила у ИГ1 поселение Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Духуру.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, нанесли удары по ИГ на востоке Хомса, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: теряет позиции на востоке Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с ИГ в Хаме.

Курды: отправили подкрепление к Манбиджу.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжается противостояние между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. Информационное агентство Damascus Now пишет в своем Telegram-аккаунте (@damascus_now_ar), что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе Айн Тарма. Недалеко от Джобара бойцами правительственных войск был найден тоннель, принадлежащий боевикам. В подземном ходу найдены боеприпасы, передает Damascus Now.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между ВС Турции и Демократическими силами Сирии (SDF). Военный Telegram-канал (@turkySyr1) передает, что турецкая артиллерия нанесла несколько ударов по подконтрольным курдским отрядам ополчения районам Марааназ и Барада. Другой местный источник в сети Telegram (@NRVR11) пишет, что «демократическая армия» отправила подкрепление к городу Манбидж. По данным автора публикации, в составе военного конвоя несколько единиц техники и десятки бойцов курдского ополчения.

Провинция Хомс

ВВС Сирии нанесли несколько ударов по зонам дислокации немногочисленных группировок террористов ИГИЛ1 недалеко от населенного пункта Хамима в восточной части провинции Хомс. Об этом сообщает в своем Telegram-канале (@damascus_now_ar) информационное агентство Damascus Now.

В это же время к перемирию, которое действует на территории провинции Хомс, присоединяются новые населенные пункты. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, договор о соблюдении режима прекращения огня подписали представители поселения Телль-эн-Нага. Напомним, всего режим деэскалации поддерживают 2312 населенных пунктов региона.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al-Masdar News передает, ссылаясь на источники в провинции Идлиб, что двое боевиков «Исламской партии Туркестана», нейтрализованных неизвестными, являлись командирами террористической организации. Также сообщается, что ликвидированные исламисты были выходцами из Китая. Напомним, в районе Шейх Бахар на севере региона неизвестные боевики открыли огонь по машине «Исламской партии Туркестана», уничтожив нескольких радикалов.

ВКС РФ продолжают наносить удары по объектам террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях стратегического города Абу Дали, обеспечивая продвижение САА к авиабазе Абу Духур.

Провинция Хама

В восточной части провинции Хама продолжаются ожесточенные бои между «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством». Подконтрольный сторонникам «Джебхат ан-Нусры» Telegram-канал (@TahrerSham) сообщает, что боевики отбили у ИГИЛовцев населенный пункт Ум аль-Кабаб. Ранее военные источники в регионе писали, что исламисты «Ан-Нусры» уничтожили девять террористов ИГ в результате боестолкновений в окрестностях холма Аль-Захбик.

На севере региона зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». По данным военного источника в сети Telegram (@NRVR11), в эпицентре противостояния находится поселение Ас-Сахр.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)