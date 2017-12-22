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Правительство и оппозиция получат слово на конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи — Лаврентьев
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    Правительство и оппозиция получат слово на конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи — Лаврентьев

    21:30  22 Декабря 2017  /обновлено: 21:37  22 Декабря 2017
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    Правительство и оппозиция получат слово на конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи — Лаврентьев

    Астана, 22 декабря. Правительство и оппозиция Сирии получат слово на конгрессе нацдиалога САР, который пройдет в Сочи 29-30 января. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

    «Слово будет предоставлено различным организациям — внутренней оппозиции, внешней оппозиции, вооруженной оппозиции. Естественно, будет слово предоставлено и представителям центрального правительства», — сказал он.

    Лаврентьев подчеркнул важность того, чтобы люди высказались относительно организации честных и беспристрастных выборов и участия наблюдателей, сообщает РИА Новости.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #лаврентьев #нацдиалог
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