Правительство и оппозиция получат слово на конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи — Лаврентьев

Астана, 22 декабря. Правительство и оппозиция Сирии получат слово на конгрессе нацдиалога САР, который пройдет в Сочи 29-30 января. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Слово будет предоставлено различным организациям — внутренней оппозиции, внешней оппозиции, вооруженной оппозиции. Естественно, будет слово предоставлено и представителям центрального правительства», — сказал он.

Лаврентьев подчеркнул важность того, чтобы люди высказались относительно организации честных и беспристрастных выборов и участия наблюдателей, сообщает РИА Новости.