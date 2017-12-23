Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Маккейн рассказал, как противотанковые ракеты США принесут Украине мир
Общество
Католическое Рождество: когда отмечается, история, традиции и обычаи, поздравления
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Католическое Рождество: когда отмечается, история, традиции и обычаи, поздравления

    12:00  23 Декабря 2017
    3843

    Католическое Рождество: когда отмечается, история, традиции и обычаи, поздравления

    Христианские конфессии, живущие по григорианскому и так называемому новоюлианскому календарю, отмечают Рождество Христово на две недели раньше, чем православные христиане, придерживающиеся так называемого «старого стиля». Рождество в западной религиозной традиции считается главным праздником, с которым связано радостное ожидание чуда.

    Когда отмечается католическое Рождество

    Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарю отмечается 25 декабря. Предрождественский сочельник отмечается 24 декабря, и вечером в этот день проходят все главные рождественские службы.

    Кто отмечает Рождество 24-25 декабря

    Праздник Рождество Христово, отмечаемый 24-25 декабря, иногда называют католическим Рождеством. На самом деле в это время Рождество отмечают не только католики, но и большинство протестантов, а также многие православные церкви. Подробнее о том, из-за чего «разъехались» календари у разных конфессий, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Католики, протестанты и часть православных отмечают Рождество 24-25 декабря

    Когда отмечают Рождество в России и на Украине

    Русская православная церковь отмечает праздники по юлианскому календарю, поэтому в России Рождество встретят в ночь с 6 на 7 января. Этот праздник является в России выходным днем.

    На Украине и в Белоруссии также большинство православных отмечает Рождество вместе с россиянами — 6-7 января. Но на Украине ради католиков и представителей других конфессий, которые живут по григорианскому календарю (а таких среди украинцев немало, хотя и не большинство), 25 декабря также объявлено выходным днем. Впрочем, это, наверно, к лучшему, поскольку лишний праздничный день — это всегда хорошо, тем более, когда речь идет о Рождестве.

    История Рождества

    Рождество связано с евангельской историей о рождении сына божьего Иисуса Христа у девы Марии.

    Согласно Евангелию, в год рождения Иисуса по указу императора Августа в Римской империи, частью которой были Иудея, проводилась перепись населения. Для удобства для переписчиков всем жителям Иудеи было приказано явиться в город своего рождения. Супруг девы Марии святой Иосиф был потомком царя Давида, и его «малой родиной» был Вифлеем. Мария, в это время уже беременная, отправилась в Вифлеем вместе с мужем.

    Однако в Вифлееме из-за наплыва гостей Марии и Иосифу не удалось попасть в гостиницу. Когда подошел срок родов, Мария родила ребенка Иисуса в пещере, в которой прятали скот от непогоды.

    История Рождества описана в Евангелии

    После рождения Иисуса первыми ему пришли поклониться пастухи, которым о рождении сына божьего сообщил ангел. Следом пришли волхвы, которым путь к пещере указала звезда, появившаяся на небе в момент рождения Иисуса. Волхвы принесли Иисусу царские дары — золото, ладан и смирну. Этим даром волхвы дали понять, что видят в младенце Иисусе царя божьего.

    Согласно католической традиции, волхвов, которые сами были царями (по другой версии — магами) звали Мельхиор, Каспар и Бальтазар.

    Узнав о рождении сына божьего, тогдашний царь Иудеи — жестокий Ирод — решил уничтожить Иисуса. Ирод не стал разбираться и велел убить в Иудее всех младенцев в возрасте до двух лет (знаменитое избиение младенцев).

    Однако ангел божий спас Иисуса и его семью. Ангел велел Иосифу вместе с Марией и ребенком бежать в Египет, где святое семейство скрывалось до самой смерти Ирода, после чего благополучно вернулось в Иудею.

    Католическое Рождество — традиции праздника

    Католики начинаются готовиться к Рождеству заранее — за месяц. Предрождественский период называется Адвент, он включает в себя молитвы, пост (не такой строгий, как Рождественский у православных), а также различные мероприятия, связанные с благотворительностью.

    Адвент посвящен ожиданию чуда Рождества, поэтому в это время в Европе проводятся различные рождественские мероприятия — ярмарки, спектакли и т.д. Самые грандиозные предрождественские ярмарки проходят в Германии.

    Самые грандиозные предрождественские ярмарки проходят в Германии

    Католический Сочельник

    Сочельник — это канун праздника, который отмечается 24 декабря.

    В этот день у верующих принято держать строгий пост. Желательно целый день ничего не есть, а когда на небе загорится первая звезда, «разговеться» сочивом — сваренными в меду зернами различных злаков. В это время в католических и протестантских храмах проходят праздничные службы, а затем люди отправляются домой и садятся за праздничный стол, на котором традиционно присутствуют мясные деликатесы.

    Католические рождественские традиции

    Вертепы

    Со средневековья в Западной Европе появился обычай устраивать на Рождество рождественские вертепы — делать игрушечные ясли с куклами в виде девы Марии, младенца Иисуса, святого Иосифа, пастухов, волхвов и т.д.

    Колядки

    На Рождество европейцы, особенно дети любят колядовать — наряжаться в карнавальные костюмы и маски и ходить по улицам и домам, распевая рождественские гимны. Певцам принято давать сладости или деньги.

    Западные рождественские традиции пришли и в Россию при Петре I

    Рождественская ель

    Главный рождественский обычай, который еще в петровские времена попал в Россию черед приезжих немцев — ставить в домах и на площадях наряженную ель, которая символизирует райское дерево.

    Санта Клаус

    Санта Клаус (он же святой Николай) — это рождественский дед, который приносит детям подарки на Рождество. В западной традиции считается, что, подобно святому Николаю, Санта заходит в дома по ночам через дымоход, оставляя подарки под елкой или в специальном носке, подвешенном у камина.

    Поздравления с Рождеством

    ***
    Как мы ждем этот чудный праздник,
    Снова мир озарен волшебством,
    Сколько радости, сколько счастья
    Нам с тобой принесет Рождество!

    Время праздника, время подарков,
    Время счастья, покоя, чудес,
    Пусть звезда Рождества светит ярко,
    Нам любовь, посылая с небес!

    Поздравления с Рождеством

    ***
    Рождество пусть озаряет
    Каждый дом,
    Веру в бога укрепляет,
    Ибо в нем —
    Утешение отрада, и опора.

    И надежда в том,
    Что скоро мы поймем:
    Ничего дороже в мире нет любви,
    С нею мы как будто выше от земли.

    Рождество об этом нам напомнит вновь,
    Даст дорогу чудесам пускай любовь.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #католики #рождество #сочельник #адвент
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть