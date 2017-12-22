Выборы-2018: пленум ЦК КПРФ поддержал выдвижение директора совхоза Грудинина

Москва, 22 декабря. Пленум ЦК КПРФ поддержал выдвижение директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на пост президента России в 2018 году. Об этом заявил член Центрального комитета КПРФ Александр Ющенко.

По его словам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит Совет народно-патриотических сил, а директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин будет выдвинут на пост президента России от КПРФ.

«Только что пленум после обсуждения, после прений единогласно проголосовал за избрание председателем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил Зюганова. И кандидатом на должность президента выдвинут Грудинин Павел», — сказал Ющенко в комментарии РИА Новости.

Напомним, очередные выборы президента России состоятся в марте 2018 года, предвыборная кампания стартовала 18 декабря. Накануне ЦИК принял документы от первого претендента, которым стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.