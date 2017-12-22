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Украина
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Украина
Глава МИД Украины призвал «олицетворение добра» Европу бороться с РФ
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    Глава МИД Украины призвал «олицетворение добра» Европу бороться с РФ

    20:50  22 Декабря 2017  /обновлено: 21:12  22 Декабря 2017
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    Глава МИД Украины призвал «олицетворение добра» Европу бороться с РФ

    Берлин, 22 декабря. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Европу, как «олицетворение добра», бороться с Россией, которая якобы «ведет гибридную войну против Киева на Западе». Об этом говорится в статье Климкина опубликованной в немецкой газете Die Zeit.

    По его словам, после самой разрушительной войны в истории человечества «силы добра объединились, чтобы основать Совет Европы». Организация, которая сегодня насчитывает 47 государств-членов, была создана, чтобы сохранить «универсальные ценности», такие как права человека, верховенство закона и демократия.

    «С другой стороны находится Россия, которая ежедневно плюет в лицо демократии, на которую опираются европейцы. Россия ведет гибридную войну против нас на Западе», — утверждает Климкин.

    Глава МИД Украины также отметил, что государства-члены Совета Европы «должны очень внимательно отнестись к дальнейшим отношениям с Россией, которая издевается над ценностями Совета Европы».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #климкин #европа
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