Порошенко поздравил «Нафтогаз» с «исторической победой» над Россией

Киев, 22 декабря. Проигрыш «Нафтогаза» «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже мог бы обернуться дефолтом на Украине, заявил президент страны Петр Порошенко, назвав решение суда «выдающейся победой» над Россией.

«Сегодня был сделан огромный вклад в энергетическую безопасность нашего государства», — заявил Порошенко на встрече с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым. — Я считаю, что это историческая победа… Если был бы проигрыш в этом суде, перед Украиной была прямая угроза дефолта».

По словам Порошенко, Украина якобы показала, что может защищать свою нацбезопасность и отстаивать государственные интересы. Он пообещал, что позиция Киева в переговорах с партнерами относительно будущего «Нафтогаза» и газотранспортной системы Украины станет жестче.

Ранее «Нафтогаз» объявил о своей победе по иску против «Газпрома», заявив, что арбитражный суд в Стокгольме разрешил Украине не платить за поставки газа в Донбасс и отверг требования по условию «бери или плати» на 56 млрд долларов. В свою очередь, в «Газпроме» рассказали, что суд удовлетворил большую часть требований российской компании.