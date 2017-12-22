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Политика
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Украина
Порошенко поздравил «Нафтогаз» с «исторической победой» над Россией
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    Порошенко поздравил «Нафтогаз» с «исторической победой» над Россией

    21:11  22 Декабря 2017  /обновлено: 21:11  22 Декабря 2017
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    Порошенко поздравил «Нафтогаз» с «исторической победой» над Россией

    Киев, 22 декабря. Проигрыш «Нафтогаза» «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже мог бы обернуться дефолтом на Украине, заявил президент страны Петр Порошенко, назвав решение суда «выдающейся победой» над Россией.

    «Сегодня был сделан огромный вклад в энергетическую безопасность нашего государства», — заявил Порошенко на встрече с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым. — Я считаю, что это историческая победа… Если был бы проигрыш в этом суде, перед Украиной была прямая угроза дефолта».

    По словам Порошенко, Украина якобы показала, что может защищать свою нацбезопасность и отстаивать государственные интересы. Он пообещал, что позиция Киева в переговорах с партнерами относительно будущего «Нафтогаза» и газотранспортной системы Украины станет жестче.

    Ранее «Нафтогаз» объявил о своей победе по иску против «Газпрома», заявив, что арбитражный суд в Стокгольме разрешил Украине не платить за поставки газа в Донбасс и отверг требования по условию «бери или плати» на 56 млрд долларов. В свою очередь, в «Газпроме» рассказали, что суд удовлетворил большую часть требований российской компании.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #украина #порошенко #газпром #нафтогаз
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