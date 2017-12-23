Сирия новости 23 декабря 07.00: США укрывают боевиков ИГ в лагере «Эр-Рукбан»; «Хайят Тахрир аш-Шам» стягивает силы в районы Рахаджана и Мушайрифы

Сирия, 23 декабря. США укрывает боевиков ИГ1 в лагере «Эр-Рукбан»; «Хайят Тахрир аш-Шам» стягивает силы в районы Рахаджана и Мушайрифы; боевики в Даръа используют американские установки M58 MICLIC. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»:1 продолжает бои против «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: пытается удержать населенный пункт Хирбет-Хвиш в провинции Алеппо.

«Аль-Баньян аль-Марсус»: использует американские установки для разминирования M58 MICLIC.

Провинция Алеппо

Сирийская армия продолжает наступление на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам», продвигаясь в сторону авиабазы Абу-Духур. Однако, как сообщает источник в Twitter (@sayed_ridha), боевики всеми силами пытаются удержать населенный пункт Хирбет-Хвиш, куда было переброшено подкрепление террористов, а также зенитные установки и расчет противотанковых ракетных комплексов TOW. Предполагается, что «Хайят Тахрир аш-Шам» сосредоточится на оборонительных действиях между населенными пунктами Рабинет-эль-Хаяя и Кейталь. Также не исключается вероятность контратак террористов в направлении Ханассера.

Провинция Хомс

Как сообщает Telegram-канал @nors2017, проамериканские группировки «Джейш Усуд аш-Шаркия», «Бригада мученика Ахмада аль-Абдо» и «Лива Шухада Аль-Карьятейн», дислоцирующиеся в лагере для беженцев «Эр-Рукбан» вблизи Ат-Танфа, не выполняют поставленных задач. Источник объясняет это снижением денежного довольствия и повышением требовательности в подготовке к военным действиям со стороны инструкторов США. Однако не исключается, что в случае необходимости подготовленные американцами боевики могут перейти к более активным действиям. По той же информации, американскому военному руководству ранее сдался отряд боевиков «Исламского государства». Отмечается, что часть из них находится в «Эр-Рукбане», а часть — свободно перемещается по пустыне, имея при себе оружие.

Провинция Даръа

Telegram-канал @Directorate4 сообщает, что боевики из альянса вооруженных группировок «Аль-Баньян аль-Марсус», действующие в районе города Даръа против правительственных войск, используют установку для разминирования M58 MICLIC американского производства. Данная установка позволяет им создавать проходы в минных полях шириной 8 и длиной 100 метров. Как объясняет источник, с ее помощью боевики проделывают ходы между развалинами и обрушивают здания для создания баррикад.

Провинция Хама

По сообщениям источника в Twitter (@Sohayb_Masri1), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» стягивают силы в районы ведения боевых действий вблизи населенных пунктов Рахаджан и Мушайрифа с целью сорвать наступление группировки правительственных войск, продвигающейся в сторону Абу-Дали. Также вероятно, что террористы пытаются таким образом в перспективе создать благоприятные условия для наступление на административный центр провинции Хама.

Одновременно с этим, по информации канала в Telegram @Ebaa_Agency, продолжаются интенсивные бои между «Хайят Тахрир аш-Шам» и действующим на северо-востоке провинции отрядом «Исламского государства». Наиболее активные боестолкновения в данный момент идут в районе населенных пунктов Джубб-эс-Сафа, Абу-Ханадек, Туффаха и Расм-Хамам. На позиции в окрестностях последнего для восполнения потерь и дополнительного подкрепления прибыли резервные силы «Хайят Тахрир аш-Шам».

Если верить информации из закрытых чатов сторонников радикальных исламистов, боевики проводят работы по развертыванию сетей Wi-Fi для обеспечения скрытого управления личным составом с помощью мобильных приложений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)