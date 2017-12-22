Ростуризм попросили разобраться с завышением стоимости гостиниц перед ЧМ-2018

Москва, 22 декабря. Глава временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Андрей Кутепов обратился к руководителю Ростуризма Олегу Сафонову с просьбой разобраться с завышением гостиницами цен на проживание во время проведения в России чемпионата мира.

Сенатор также попросил главу ФАС Игоря Артемьева выяснить, получали ли отели в городах, где будет проходить ЧМ, свидетельства о классификации.

В запросе Кутепова в Ростуризм обозначены факты принудительного бронирования в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Саранске.

«Такие действия совершают как владельцы и управляющие гостиниц, так и интернет-ресурсы наряду с односторонним изменением условий проживания (по сравнению с теми, которые были на момент бронирования) и блокированием аккаунта», — говорится в запросе.

Как отмечает «Парламентская газета», правительство РФ установило предельные тарифы на проживание во всех городах, где пройдет чемпионат, однако и это пока не помогло в борьбе с завышением цен на услуги гостиниц.