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Политика
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Россия
Ростуризм попросили разобраться с завышением стоимости гостиниц перед ЧМ-2018
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    Ростуризм попросили разобраться с завышением стоимости гостиниц перед ЧМ-2018

    20:43  22 Декабря 2017  /обновлено: 20:43  22 Декабря 2017
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    Ростуризм попросили разобраться с завышением стоимости гостиниц перед ЧМ-2018

    Москва, 22 декабря. Глава временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Андрей Кутепов обратился к руководителю Ростуризма Олегу Сафонову с просьбой разобраться с завышением гостиницами цен на проживание во время проведения в России чемпионата мира.

    Сенатор также попросил главу ФАС Игоря Артемьева выяснить, получали ли отели в городах, где будет проходить ЧМ, свидетельства о классификации.

    В запросе Кутепова в Ростуризм обозначены факты принудительного бронирования в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Саранске.

    «Такие действия совершают как владельцы и управляющие гостиниц, так и интернет-ресурсы наряду с односторонним изменением условий проживания (по сравнению с теми, которые были на момент бронирования) и блокированием аккаунта», — говорится в запросе.

    Как отмечает «Парламентская газета», правительство РФ установило предельные тарифы на проживание во всех городах, где пройдет чемпионат, однако и это пока не помогло в борьбе с завышением цен на услуги гостиниц.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #ростуризм #чм-2018
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