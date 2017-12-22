Суд Киева арестовал на два месяца переводчика Гройсмана по делу о шпионаже

Киев, 22 декабря. Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщают украинские СМИ.

Адвокат обвиняемого Владимир Шпирук сообщил, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. По итогам заседания суд арестовал Ежова до 17 февраля.

«Наш подзащитный своей вины не признает. Пока идет следствие, защита продолжит собирать материалы», — сказал адвокат.

Напомним, 20 декабря сотрудники СБУ задержали переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова. В СБУ утверждают, что Ежов якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур Украины, которую «впоследствии передавал российским спецслужбам».