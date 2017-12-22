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Минкомсвязь предостерегает россиян от публикации личных данных в соцсетях
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    Минкомсвязь предостерегает россиян от публикации личных данных в соцсетях

    20:58  22 Декабря 2017  /обновлено: 20:58  22 Декабря 2017
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    Минкомсвязь предостерегает россиян от публикации личных данных в соцсетях

    Москва, 22 декабря. Россиянам рекомендуется не распространять избыточную информацию о себе в соцсетях. Перечень рекомендаций с целью повышения медиаграмотности граждан РФ разработало министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь).

    Как отмечается в одном из пунктов, для того, чтобы не стать жертвами преступников, россиянам не стоит сообщать о себе большое количество личной информации.

    По словам главы ведомства Алексея Волина, это касается как родителей, так и их детей: очень часто и дети, и взрослые становятся жертвами преступных посягательств как раз в результате того, что они сами подсказали преступникам и злоумышленникам.

    Кроме того, россиянам также рекомендуется тщательно проверять информацию, которую они получают из Интернета.

    Напомним, ранее заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев рассказал, что ведомство разрабатывает новый онлайн-сервис для получения госуслуг.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #минкомсвязь
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