Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Маккейн рассказал, как противотанковые ракеты США принесут Украине мир
Украина
«Килька и омлет под ложь Порошенко»: большинство украинцев отпразднуют Новый год в нищете и разочаровании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Килька и омлет под ложь Порошенко»: большинство украинцев отпразднуют Новый год в нищете и разочаровании

    9:00  23 Декабря 2017
    5497

    «Килька и омлет под ложь Порошенко»: большинство украинцев отпразднуют Новый год в нищете и разочаровании

    Согласно опросу общественного мнения, проведенному на Украине влиятельной правозащитной организацией Human Rigts Action (HRA), более 70% жителей этой страны будут отмечать новогодние праздники в условиях «жесточайшей экономии». На фоне катастрофического подорожания продуктов первой необходимости многие семьи не смогут позволить себе не только традиционные салат оливье и «Советское шампанское», но и банальную сельдь под шубой и даже знаменитый холодец. С экранов же подконтрольных Киеву телеканалов представители команды президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана гарантируют, что 2018-й украинцы встретят «с надеждой и верой в светлое будущее». Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

    Несколько дней назад на одном из предприятий в Сумской области произошло ЧП. Уволенный по статье «сокращение штата» сотрудник Николай Николаевич взял в заложники своего непосредственного руководителя. Требования «захватчика» были, казалось, простыми — погасить всем сотрудникам упомянутого предприятия долги по зарплате и выдать каждому семейному работнику новогодние подарки для детей.

    «У нас нет ни копейки, а Новый год мы встретим, как обычно: с килькой, омлетом и самогоном, — сказал корреспонденту ФАН в доверительной беседе сам «дебошир». — При этом президент Порошенко снова будет врать про успехи демократии. Мне не нужна такая демократия. Я не могу купить ребенку элементарной игрушки, которую можно положить под елку. Что я скажу жене, когда приду домой без мяса или сала? Кто будет кормить мою семью — Порошенко?!»

    «У нас нет ни копейки, а Новый год мы встретим, как обычно: с килькой, омлетом и самогоном»

    В новых украинских реалиях последние два вопроса являются риторическими. Справедливости ради следует сказать, что начальник Николая Николаевича не стал писать на экс-подчиненного заявление в полицию. Кстати, как оказалось впоследствии, часть задолженности по зарплате на том предприятии была погашена, а дети некоторых сотрудников даже получили так называемые «подарки от святого Николая» (Дед Мороз на Украине под негласным запретом по политическим соображениям — прим. ФАН.) — конфеты президентской фабрики Roshen. Но дело не в этом.

    «Цены на продукты питания в некогда богатейшей республике бывшего Советского Союза растут в геометрической прогрессии, — рассказал Федеральному агентству новостей наблюдатель HRA Къяртан Селнес. — Даже по самым скромным подсчетам накрыть новогодний стол семье из трех-четырех человек на Украине обойдется в пять тысяч гривен (150 долларов). Учитывая, что, как правило, в украинской семье работает лишь один человек, получающий среднюю зарплату в три тысячи гривен, новогодние праздники станут приговором для семейного бюджета в будущем».

    По мнению самого президента Украины, «сгущать краски» здесь явно не стоит.

    «Килька и омлет под ложь Порошенко»: большинство украинцев отпразднуют Новый год в нищете и разочаровании

    «Мы добились определенных успехов в контактах с нашими западными партнерами, а, следовательно, будем рассчитывать на новые инвестиции в экономику, что, безусловно, повысит уровень благосостояния украинцев, — заявил, в частности, глава государства в одном из своих выступлений, текст которого наверняка станет основной для его новогоднего спича. — На основе уже достигнутого наши соотечественники смогут рассчитывать на лучшее, и я приложу к этому все усилия».

    «Говоря это, Порошенко снова ничего конкретного не сказал, — отметила в комментарии корреспонденту ФАН социальный психолог Елена Александрова. — И не скажет. Украинский народ, именем которого сейчас активно манипулируют всевозможные политики и политиканы, отпразднует Новый 2018-й год в нищете и разочаровании. И если даже на новогоднем столе среднестатистического украинца будут не только «килька и омлет», праздничный ужин, скорее всего, вновь омрачится очередной ложью власть имущих».

    Автор: Леонид Андросов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть