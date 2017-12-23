«Килька и омлет под ложь Порошенко»: большинство украинцев отпразднуют Новый год в нищете и разочаровании

Согласно опросу общественного мнения, проведенному на Украине влиятельной правозащитной организацией Human Rigts Action (HRA), более 70% жителей этой страны будут отмечать новогодние праздники в условиях «жесточайшей экономии». На фоне катастрофического подорожания продуктов первой необходимости многие семьи не смогут позволить себе не только традиционные салат оливье и «Советское шампанское», но и банальную сельдь под шубой и даже знаменитый холодец. С экранов же подконтрольных Киеву телеканалов представители команды президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана гарантируют, что 2018-й украинцы встретят «с надеждой и верой в светлое будущее». Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Несколько дней назад на одном из предприятий в Сумской области произошло ЧП. Уволенный по статье «сокращение штата» сотрудник Николай Николаевич взял в заложники своего непосредственного руководителя. Требования «захватчика» были, казалось, простыми — погасить всем сотрудникам упомянутого предприятия долги по зарплате и выдать каждому семейному работнику новогодние подарки для детей.

«У нас нет ни копейки, а Новый год мы встретим, как обычно: с килькой, омлетом и самогоном, — сказал корреспонденту ФАН в доверительной беседе сам «дебошир». — При этом президент Порошенко снова будет врать про успехи демократии. Мне не нужна такая демократия. Я не могу купить ребенку элементарной игрушки, которую можно положить под елку. Что я скажу жене, когда приду домой без мяса или сала? Кто будет кормить мою семью — Порошенко?!»

В новых украинских реалиях последние два вопроса являются риторическими. Справедливости ради следует сказать, что начальник Николая Николаевича не стал писать на экс-подчиненного заявление в полицию. Кстати, как оказалось впоследствии, часть задолженности по зарплате на том предприятии была погашена, а дети некоторых сотрудников даже получили так называемые «подарки от святого Николая» (Дед Мороз на Украине под негласным запретом по политическим соображениям — прим. ФАН.) — конфеты президентской фабрики Roshen. Но дело не в этом.

«Цены на продукты питания в некогда богатейшей республике бывшего Советского Союза растут в геометрической прогрессии, — рассказал Федеральному агентству новостей наблюдатель HRA Къяртан Селнес. — Даже по самым скромным подсчетам накрыть новогодний стол семье из трех-четырех человек на Украине обойдется в пять тысяч гривен (150 долларов). Учитывая, что, как правило, в украинской семье работает лишь один человек, получающий среднюю зарплату в три тысячи гривен, новогодние праздники станут приговором для семейного бюджета в будущем».

По мнению самого президента Украины, «сгущать краски» здесь явно не стоит.

«Мы добились определенных успехов в контактах с нашими западными партнерами, а, следовательно, будем рассчитывать на новые инвестиции в экономику, что, безусловно, повысит уровень благосостояния украинцев, — заявил, в частности, глава государства в одном из своих выступлений, текст которого наверняка станет основной для его новогоднего спича. — На основе уже достигнутого наши соотечественники смогут рассчитывать на лучшее, и я приложу к этому все усилия».