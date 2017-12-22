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МОК лишил РФ еще двух медалей ОИ в Сочи, 11 спортсменов пожизненно дисквалифицированы
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    МОК лишил РФ еще двух медалей ОИ в Сочи, 11 спортсменов пожизненно дисквалифицированы

    20:29  22 Декабря 2017  /обновлено: 20:30  22 Декабря 2017
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    МОК лишил РФ еще двух медалей ОИ в Сочи, 11 спортсменов пожизненно дисквалифицированы

    Лозанна, 22 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) завершил рассмотрение всех 46 дел в отношении российских спортсменов, обвиняемых в употреблении допинга на ОИ-2014, и лишил сборную РФ еще двух медалей. Всего по итогам расследования у России были отобраны 13 медалей.

    В пятницу, 22 декабря, МОК аннулировал результаты 11 российских олимпийцев и приговорил их к пожизненному отстранению. По итогам расследования комиссии Дениса Освальда наказание было применено к серебряным призерам Сочи-2014 саночникам Альберту Демченко и Татьяне Ивановой, конькобежцам Ивану Скобреву и Артему Кузнецову, лыжникам Никите Крюкову, Александру Бессмертных, Натальев Матвеевой, бобслеистам Людмиле Удобкиной и Максиму Белугину, а также хоккеисткам Татьяне Буриной и Анне Щукиной.

    «Сегодня МОК опубликовал 11 новых решений слушаний, которые проводятся в контексте экспертизы «Сочи-2014», — говорится в заявлении на сайте МОК. — На сегодняшний день число дел, открытых дисциплинарной комиссией, достигло 46 после дополнительных выводов повторного анализа. Все 46 из них были рассмотрены. Поскольку некоторые исследования еще продолжаются, нельзя исключать, что могут появиться новые детали, которые оправдают открытие новых новых дел и проведение большего числа слушаний».

    По их итогам расследований было вынесено 43 обвинительных приговора. Трое спортсменов были оправданы.

    Всего в активе сборной России осталось 20 медалей, завоеванных на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сочи #мок #олимпиада
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