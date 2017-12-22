МИД РФ: Обмен пленными в Сирии будет обсуждаться на девятом раунде переговоров в Астане

Москва, 22 декабря. Первое заседание рабочей группы по обмену пленными в Сирии состоится в ходе очередного раунда межсирийских переговоров в Астане. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве отметили, что согласно резолюции Совета Безопасности ООН формируется рабочая группа. Рабочая группа будет содействовать освобождению и обмену пленными между правительством Сирии и отрядами вооруженной оппозиции.

«Первое заседание рабочей группы состоится на полях следующей международной встречи по Сирии в Астане. Рабочая группа будет готовить отчеты о ходе выполнения данного положения и представлять их странам-гарантам», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня в Астане завершился восьмой раунд переговоров по урегулированию кризиса в Сирии. По итогам переговоров делегации России, Ирана и Турции приняли решение о создании рабочей группы по освобождению задержанных заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Кроме того, было принято Совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты культурного наследия ЮНЕСКО.