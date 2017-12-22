Климкин обрадовался решению по «Нафтогазу»: «Не нокаут, но три нокдауна»
Киев, 22 декабря. Решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставки газа из России на Украину является победой «Нафтогаза», считает глава украинского МИД Павел Климкин. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Победа «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже: не нокаут, но при явном преимуществе и три нокдауна», — отметил министр.
Перемога Нафтогазу в Стокгольмському арбітражі: не нокаут, але за явною перевагою і три нокдауни :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 22, 2017
«Нафтогаз» утверждает, что Украина не должна платить за поставки газа на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса согласно решению арбитражного суда в Стокгольме. Известно, что российская компания «Газпром» начала поставлять газ в Донбасс в начале 2015 года, после того как «Нафтогаз» перекрыл подачу голубого топлива в регион, объясняя свои действия «повреждением газопровода во время боевых действий».