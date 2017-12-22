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Украина
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Украина
Климкин обрадовался решению по «Нафтогазу»: «Не нокаут, но три нокдауна»
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    Климкин обрадовался решению по «Нафтогазу»: «Не нокаут, но три нокдауна»

    20:11  22 Декабря 2017  /обновлено: 20:11  22 Декабря 2017
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    Климкин обрадовался решению по «Нафтогазу»: «Не нокаут, но три нокдауна»

    Киев, 22 декабря. Решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставки газа из России на Украину является победой «Нафтогаза», считает глава украинского МИД Павел Климкин. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

    «Победа «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже: не нокаут, но при явном преимуществе и три нокдауна», — отметил министр.

    «Нафтогаз» утверждает, что Украина не должна платить за поставки газа на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса согласно решению арбитражного суда в Стокгольме. Известно, что российская компания «Газпром» начала поставлять газ в Донбасс в начале 2015 года, после того как «Нафтогаз» перекрыл подачу голубого топлива в регион, объясняя свои действия «повреждением газопровода во время боевых действий».

    Климкин обрадовался решению по «Нафтогазу»: «Не нокаут, но три нокдауна»

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #климкин #газпром #нафтогаз
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