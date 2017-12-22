«Маленькое, но печальное обстоятельство»: Клинцевич напомнил американцу, как США спасали ИГ

В вечернем выпуске программы «Время покажет» на Первом канале американский журналист усомнился, что Россия внесла главный вклад в победу над ИГИЛ1 (ИГ, «Исламское государство»1 — террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим.). Американцу ответил первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

«Я вовсе не хочу испортить ваш праздник, — заметил американский журналист Майкл Бом политологу Ивану Коновалову, который ранее заявил, что именно Россия сломала хребет ИГИЛ.

«Если вы хотите в это верить, то, ради бога, не буду вмешиваться в ваш праздник», — саркастически добавил Бом.

«Я стоял у истоков ситуации, связанной с Сирией», — ответил американцу первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

По словам сенатора, он участвовал в судьбоносном заседании Совета Федерации 2015 года, в ходе которого верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину было дано право применить российские вооруженные силы в Сирии.

«Мы не просто вели борьбу с террористами, мы оказывали помощь законному правительству Сирийской арабской республики, и совместными усилиями мы это сделали — сломили хребет «Исламскому государству», — отметил Клинцевич. — Но, Майкл, тут есть маленькое, но очень печальное обстоятельство. Именно США создавали ИГИЛ как инструмент. И когда в результате нашей борьбы это квазигосударство стало трещать по швам, именно американцы начали его спасать».

Клинцевич заявил, что тысячи боевиков ИГИЛ были при полном попустительстве США переброшены из Ирака в Сирию, а когда террористы были разбиты и там, американцы стали эвакуировать остатки бандформирований.

«Вы нагло врете!» — закричал Бом.

«Не думал, что ты будешь вести себя так невоспитанно», — невозмутимо отреагировал российский сенатор.

Клинцевич напомнил, что президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на коллегии Минобороны РФ, привел данные, что 98% сирийской территории освобождены от международных террористических банд именно благодаря российской помощи.

«Многие из этих банд ассоциируются с так называемой сирийской оппозицией, которая находится под полным контролем американских спецслужб. Но главная задача решена — почти вся территория Сирии освобождена, и наш президент сегодня поблагодарил российских военных и подтвердил, что задача, поставленная перед ними в 2015 году, выполнена», — подчеркнул Франц Клинцевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.