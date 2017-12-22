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Украина
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Политика
«Маленькое, но печальное обстоятельство»: Клинцевич напомнил американцу, как США спасали ИГ
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    «Маленькое, но печальное обстоятельство»: Клинцевич напомнил американцу, как США спасали ИГ

    19:48  22 Декабря 2017
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    «Маленькое, но печальное обстоятельство»: Клинцевич напомнил американцу, как США спасали ИГ

    В вечернем выпуске программы «Время покажет» на Первом канале американский журналист усомнился, что Россия внесла главный вклад в победу над ИГИЛ1 (ИГ, «Исламское государство»1 — террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим.). Американцу ответил первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

    «Я вовсе не хочу испортить ваш праздник, — заметил американский журналист Майкл Бом политологу Ивану Коновалову, который ранее заявил, что именно Россия сломала хребет ИГИЛ.

    «Если вы хотите в это верить, то, ради бога, не буду вмешиваться в ваш праздник», — саркастически добавил Бом.

    «Я стоял у истоков ситуации, связанной с Сирией», — ответил американцу первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

    По словам сенатора, он участвовал в судьбоносном заседании Совета Федерации 2015 года, в ходе которого верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину было дано право применить российские вооруженные силы в Сирии.

    Россия помогла сохранить Сирию как государство

    «Мы не просто вели борьбу с террористами, мы оказывали помощь законному правительству Сирийской арабской республики, и совместными усилиями мы это сделали — сломили хребет «Исламскому государству», — отметил Клинцевич. — Но, Майкл, тут есть маленькое, но очень печальное обстоятельство. Именно США создавали ИГИЛ как инструмент. И когда в результате нашей борьбы это квазигосударство стало трещать по швам, именно американцы начали его спасать».

    Клинцевич заявил, что тысячи боевиков ИГИЛ были при полном попустительстве США переброшены из Ирака в Сирию, а когда террористы были разбиты и там, американцы стали эвакуировать остатки бандформирований.

    «Вы нагло врете!» — закричал Бом.

    «Не думал, что ты будешь вести себя так невоспитанно», — невозмутимо отреагировал российский сенатор.

    Клинцевич напомнил, что президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на коллегии Минобороны РФ, привел данные, что 98% сирийской территории освобождены от международных террористических банд именно благодаря российской помощи.

    Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ, поблагодарил российских военных

    «Многие из этих банд ассоциируются с так называемой сирийской оппозицией, которая находится под полным контролем американских спецслужб. Но главная задача решена — почти вся территория Сирии освобождена, и наш президент сегодня поблагодарил российских военных и подтвердил, что задача, поставленная перед ними в 2015 году, выполнена», — подчеркнул Франц Клинцевич.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #клинцевич #время покажет
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