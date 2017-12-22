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Происшествия
ДТП на севере Ростовской области: ФАН разыскивает свидетелей
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    ДТП на севере Ростовской области: ФАН разыскивает свидетелей

    19:49  22 Декабря 2017  /обновлено: 19:49  22 Декабря 2017
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    ДТП на севере Ростовской области: ФАН разыскивает свидетелей

    В редакцию Федерального агентства новостей обратились родственники и друзья мужчины, который погиб в серьезном ДТП, произошедшем 19 декабря на севере Ростовской области. Они попросили разыскать очевидцев произошедшего.

    Как стало известно ФАН, авария произошла во вторник 19 декабря, когда 34-летний мужчина возвращался из Москвы домой, в город Шахты. Около 10 утра (время московское), на трассе М4, у моста-развязки Нагибин — Осиново он попал в ДТП, в результате которого получил не совместимые с жизнью травмы.

    «По времени около 10 утра произошло ДТП, но нам  об этом сообщили где-то в начале четвертого. Когда начали разбираться в произошедшем, выяснилось, что по дороге могла двигаться вторая машина — предположительно зерновоз», — сообщают родственники погибшего.

    Из их рассказа становится ясно, что мужчина ехал по трассе в левой полосе с максимально разрешенной скоростью для этого участка дороги. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в бетонный разделитель, что и привело к трагедии.

    Фото с места ДТП

    «У нас есть подозрения, что зерновоз просто поехал дальше. То есть вторую машину могли отпустить, хотя был потерпевший», — продолжают друзья погибшего.

    В ГИБДД Чертковского района Ростовской области пострадавшей стороне рассказали, что авария произошла по вине водителя «Лады», который мог уснуть за рулем. Однако родственники не верят, сообщая, что мужчина был выспавшимся, так как делал остановку по пути.

    «Нам на словах рассказали, даже документов еще не дали, что он заснул за рулем. Но сделать этого он не мог физически, потому что выспался в Воронеже. И вот возникает еще одна странность — за день на том участке дороги было еще несколько ДТП, и все они освещались в СМИ, но про эту аварию ни слова. Вот мы и пытаемся разобраться в произошедшем, ищем свидетелей в соцсетях, в «Одноклассниках», «ВКонтакте». Может, кто-то видел, как все происходило, или запись с видеорегистратора есть», — говорит близкий друг мужчины.

    В настоящее время, все документы, которые есть в распоряжении семьи погибшего, —  это фотографии с места аварии и заключение о смерти, сделанные бригадой скорой помощи.

    Фото с места ДТП

    «Как мы предполагаем, зерновоз ехал в крайнем левом ряду, и человеку просто некуда было деваться. Это наше предположение. Но чтобы уснул — это исключено. Вот мы и хотим разыскать свидетелей, может быть кто-то эту новость увидит, что-то вспомнит», — заключают родственники и друзья.

    Редакция Федерального агентства новостей просит откликнуться всех свидетелей ДТП и связаться с семьей погибшего. Адреса электронной почты: serg.shko@gmail.com и levrnd@mail.ru. Телефон: +7 (904) 446-10-00.

    Автор: Алексей Громов
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